POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fußgänger nachträglich verstorben - Zeugen gesucht! - Exhibitionist auf Motorrad

Landkreis Schwäbisch Hall: Fußgänger nachträglich verstorben - Zeugen gesucht! - Exhibitionist auf Motorrad

Schwäbisch Hall: Exhibitionist auf Motorrad

Bereits am Freitag, um kurz nach 12 Uhr, trat im Bereich der Parkplätze an der "Großen Kastanie" in der Alten Hessentaler Straße ein Exhibitionist in Erscheinung. Der etwa 35-45 Jahre alte Mann fuhr auf einem schwarzen Motorrad mit dezenten gelben und roten Aufdrucken auf den Parkplatz ein und blieb auf seinem Motorrad sitzen. Ein Mädchen, welches an dem Parkplatz entlangging, konnte erkennen, dass der Mann sich in ihre Richtung drehte und an seinem entblößten Glied manipulierte. Das Mädchen blieb kurze Zeit stehen und wurde währenddessen von dem Mann ständig angeschaut, ohne dass dieser etwas sagte. Nachdem das Kind seinen Schulweg fortsetzte, fuhr der Motorradfahrer über den angrenzenden Kreisverkehr in Richtung Wohngebiet Mittelhöhe davon. Der Motorradfahrer trug einen Jet-Helm, eventuell mit einem transparenten Visier. Er hatte helle Haut. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke und einer Jeanshose.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, denen dieser Motorradfahrer ebenfalls auffiel, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Fußgänger nachträglich verstorben - Zeugen gesucht!

Der bei einem Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden des 29.09.20 schwer verletzte Fußgänger ist zwischenzeitlich seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Der 41-jährige Mann querte - wie bereits berichtet - am vergangenen Dienstagmorgen um 05:30 Uhr den Sudetenweg. Hierbei wurde er von einem VW Transporter, welcher von der Gaildorfer Straße in den Sudetenweg abbog, erfasst und schwer verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Insbesondere wird der Fahrer eines Fahrzeugs gesucht, welcher unmittelbar vor dem Unfallereignis, eventuell vom Rollhofweg kommend, im Bereich der dortigen Tankstelle, auf dem Sudetenweg in Richtung Gaildorfer Straße fuhr. Dieser Verkehrsteilnehmer müsste vermutlich den Fußgänger gesehen haben und wäre somit ein wichtiger Zeuge.

Hinweise in dieser Sache erbittet der Verkehrsdienst Kirchberg/Jagst unter der Telefonnummer 07904 / 94260

