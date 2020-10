Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Rund 4500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag, kurz nach 10 Uhr an der Einmündung Hochberger Straße / Schillerstraße. Ein 80 Jahre alter VW-Fahrer bog von der Hochberger Straße nach links in die Schillerstraße ab und übersah hierbei eine von rechts kommende 62-jährige Opel-Fahrerin.

Schorndorf: Frau bei Unfall leicht verletzt

Ein 19-jähriger Fahranfänger wollte am Dienstag gegen 12 Uhr mit seinem BMW von einem Grundstück auf die Gmünder Straße fahren und übersah hierbei den Toyota einer 60 Jahre alten Frau. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Toyota-Fahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fellbach/Waiblingen/Korb: Einige Unfälle im Berufsverkehr verursachten Stau im Berufsverkehr - 74.000 Sachschaden

Die Geduld vieler Autofahrer, die auf der B 14 in Richtung Stuttgart unterwegs waren, wurde am Dienstagmorgen erheblich auf die Probe gestellt. Denn es hatten sich im Berufsverkehr einige Unfälle ereignet, die fortlaufend für Rückstau sorgten. Ursächlich waren unachtsame Autofahrer, die im Stop-and-Go-Verkehr zum Teil auch einen zu geringen Sicherheitsabstand hielten. Gegen 6.15 Uhr ereignete sich im Kappelbergtunnel ein Auffahrunfall, bei dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Wegen eines Rückstaus, der sich wegen eines weiteren Unfalls auf Gemarkung Stuttgart gebildet hatte, bremsten die Autos im Tunnel plötzlich ab. Ein 61-jähriger Golf-Fahrer, der den linken Fahrstreifen befahren hatte, musste deshalb zur Vermeidung eines Unfalls unkontrolliert auf den rechten Fahrstreifen ausweichen. Ein nachfolgender Sprinter-Fahrer konnte deshalb nicht mehr anhalten und fuhr auf den Golf auf. Bei diesem Aufprall wurde der VW Golf auf einen Pkw Citroen, dieser auf einen davorstehenden Mercedes und dieser wiederum auf einen VW Transporter aufgeschoben. Drei dieser unfallbeteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Tunnel war kurzzeitig voll gesperrt. Anschließend war es möglich, den Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeizuführen. Ca. eine Stunde später verursachte eine Autofahrerin auf dem Teiler B 29/ B 14 einen weiteren Unfall. Die Citroen-Fahrerin wechselte dort den Fahrstreifen und prallte seitlich gegen Lkw. Hierbei wurde sie leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Auch hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro.

Kurz nach 7.30 Uhr ereignete sich im Stau der nächste Folgeunfall. Dieses Mal auf der B 29 zwischen Beinstein und Teiler B14/B29, wo eine Citroen-Fahrerin auf einen vorausfahrenden Audi auffuhr und 1500 Euro Sachschaden verursachte.

Der nächste Unfall ereignete sich dann bei der Anschlussstelle Korb. Eine Autofahrerin fuhr gegen 8.30 Uhr auf die B 14 ein, woraufhin ein nachfolgender Lkw - Fahrer nicht mehr anhalten konnte und auf das Fahrzeugheck des einbiegenden Autos auffuhr. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Der Schaden beläuft sich auf 4500 Euro.

Weitere 10 Minuten später war es bei der Anschlussstelle Waiblingen Mitte geschehen. Der Fahrer eines Kleinwagens der Marke Seat war im Stop-and-Go-Verkehr unachtsam unterwegs und fuhr auf einen 3er BMW auf. Beide Autos wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden an den beiden Autos beläuft sich auf ca. 20000 Euro.

Alle schlechten Dinge auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart waren am Diensttagmorgen letztlich sechs. Gegen 8.45 Uhr wechselte wieder auf dem Teiler eine Citroen-Fahrerin unachtsam die Fahrspur und prallte seitlich mit einem Lkw zusammen. Bei diesem Spurwechselunfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 8000 Euro beziffert.

Schorndorf: Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr Gmünder Straße / Feuerseestraße ereignete sich am Dienstag gegen 9:30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem 72-jährigen Opel-Fahrer und einer 33-jährigen Mitsubishi-Fahrerin. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro. Zur genauen Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei Schorndorf Zeugen des Verkehrsunfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier zu melden.

