Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmiererei & Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Backnang: Farbschmiererei

In der Schillerstraße haben Unbekannte die Gebäuderückseite eines dortigen Modehauses großflächig besprüht. Es wurde an der Fassade ein Sachschaden von mindestens 500 Euro verursacht. Hinweise zur Tat, die am Montagnachmittag zwischen 13 Uhr und 14.15 Uhr verübt wurde, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Schorndorf: Unfall im Tunnel

Ein 36-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Montag gegen 22.30 Uhr den Grafenbergtunnel der B 29. Er kam nach links ab und überfuhr einen Bordstein. Der Autofahrer verlor hierauf die Kontrolle, schleuderte nach rechts, wo das Fahrzeug gegen die Tunnelwand prallte. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

Winnenden: Am Steuer eingenickt

Ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito befuhr gegen 16.40 Uhr die Backnanger Straße stadteinwärts. Beim Rotweg nickte er kurz ein und kam infolge dessen von der Fahrbahn ab, wobei das Auto gegen ein Geländer prallte. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Waiblingen: 40.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 56-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Montag, kurz vor 12 Uhr die Alte Bundesstraße entlang und missachtete an der Kreuzung Alte Bundesstraße / Alter Postplatz / Schorndorfer Straße eine rote Ampel. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem 35 Jahre alten Audi-Fahrer, der die Kreuzung vom Alten Postplatz kommend in Richtung Schorndorfer Straße überqueren wollte. Beide Autos wurden beim Unfall stark beschädigt, der Sachschaden wird auf insgesamt rund 40.000 Euro geschätzt. Der 35-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen.

Schwaikheim: Betrunken gegen Leitplanke geprallt

Eine 31 Jahre alte Audi-Fahrerin war am Montagabend gegen 19:50 Uhr auf der B14 in Richtung Backnang unterwegs. Auf Höhe Schwaikheim wechselte sie auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei einen neben sich fahrenden 28-jährigen Renault-Fahrer. Dieser wich nach links aus, um eine Kollision mit dem Audi zu vermeiden und prallte gegen die Mittelleitplanke. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Renault-Fahrer mit rund 1,3 Promille erheblich alkoholisiert war.

