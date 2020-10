Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, ertappter Einbrecher, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Aalen: Auf Anhänger aufgefahren

Auf rund 16.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 48-Jähriger am Dienstagmorgen kurz nach 3 Uhr verursachte, als er mit seinem VW Tiguan auf der Robert-Bosch-Straße aus Unachtsamkeit auf einen dort abgestellten Anhänger auffuhr.

Aalen: Parkrempler

Mit ihrem Pkw Mercedes Benz beschädigte eine 56-Jährige am Montagabend gegen 19.30 Uhr beim Ausparken im Parkhaus Caroline-Fürgang-Straße einen dort abgestellten Pkw BMW, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker verursachte am Montag zwischen 10.50 Uhr und 14 Uhr einen Sachschaden von rund 3000 Euro, als er einen in der Weidenfelder Straße abgestellten Pkw Audi A4 beschädigte. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Unterkochen: Kradlenker leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 16 Jahre alter Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Aalener Straße ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 57-Jähriger seinen Kleintransporter in Fahrtrichtung Ebnater Steige anhalten. Der Jugendliche erkannte dies zu spät und fuhr mit seiner Yamaha auf das stehende Fahrzeug auf, wobei er gegen die Heckscheibe des Transporters geschleudert wurde. Der 16-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er zur Beobachtung bleiben musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Hüttlingen: Vorfahrt missachtet - 7000 Euro Sachschaden

Beim Einfahren in den Albanus-Kreisel missachtete eine 76-jährige Opel-Fahrerin am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr die Vorfahrt einer 47 Jahre alten VW-Fahrerin, die ihrerseits bereits im Kreisel fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei der beide Autofahrerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Aalen: Vorfahrt nicht beachtet

Auf rund 7000 Euro beläuft sich der Sachschaden den eine 80-Jährige am Montagmorgen gegen 9 Uhr verursachte. Mit ihrem Pkw Mercedes Benz fuhr die Seniorin auf der Ostrampe der Hochbrücke in den Kreisverkehr ein, wobei sie die Vorfahrt einer 30 Jahre alten Peugeot-Fahrerin missachtete.

Ellwangen: Auf frischer Tat ertappt

Ein 21-Jähriger wurde am Montagabend gegen 21.30 Uhr bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt. Der junge Mann war in eine Wohnung in der Schmiedstraße eingedrungen. Der 31-jährige Bewohner wurde durch Geräusche aufmerksam und konnte den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Ellwangen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Mit seinem Pkw BMW streifte ein 78-Jähriger beim Vorbeifahren einen in der Straße Wolfgangsklinge abgestellten Pkw VW Golf.

Ellwangen: Ladung verloren

Während der Fahrt auf der Schönenbergstraße öffnete sich die seitliche Klappe eines Lkw, wodurch 3 Holzbalken auf die Fahrbahn fielen. Durch diese wurde der entgegenkommende Pkw Ford eines 44-Jährigen beschädigt, wobei ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro entstand.

Ellwangen: 3000 Euro Sachschaden

Um in eine frei werdende Parkbucht einzufahren, setzte ein 67-Jähriger seinen Pkw VW Golf am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr auf der Karlstraße ein Stück zurück. Dabei beschädigte er den zwischenzeitlich hinter ihm stehenden Pkw Mercedes Benz einer 65-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Wildunfall

Auf der Neuen Straße in Fahrtrichtung Oberbettringen erfasste ein 49-Jähriger mit seinem Pkw Hyundai am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Beim Abbiegen von der Güglingstraße auf ein Firmengelände holte ein 51-Jähriger am Montagmittag gegen 12 Uhr mit seinem Lkw zu weit aus, wodurch er einen geparkten Pkw Audi beschädigte. Der 51-Jährige verursachte einen Sachschaden von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Unverletzt blieb ein 24-Jähriger am Montagabend gegen 21.20 Uhr bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall. Mit seinem Pkw BMW befuhr der junge Mann zur Unfallzeit die Lorcher Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd. Hier verlor er kurz nach dem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug, das nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Nach dem Unfall war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Leinzell: Fußgänger von Pkw erfasst

Schwer verletzt wurde ein 39-Jähriger am Montagabend gegen 20 Uhr, als er auf der Gögginger Straße von einem Fahrzeug erfasst wurde. Mit seinem Pkw Mitsubishi befuhr ein 40-Jähriger zur Unfallzeit die Landesstraße von Brainkofen kommend in Richtung Göggingen. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in der Ortsmitte Leinzell übersah er den Fußgänger, der die Fahrbahn von rechts nach links überquerte. Der 39-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und stürzte auf den Boden. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste.

Heubach: Feuerwehreinsatz

Mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Heubach am Montagabend zu einem vermeintlichen Brand aus. Kurz nach 19 Uhr war in der Scheuelbergstraße ein aktiver Rauchmelder gemeldet worden. Vor Ort wurde durch Kräfte der Feuerwehr die betroffene Wohnungstüre geöffnet, da offenbar niemand zu Hause war. In der Küche wurde festgestellt, dass auf dem eingeschalteten Herd ein Topf mit Essen stand, was den Rauchmelder ausgelöst hatte. Der 58 Jahre alte Bewohner, der kurz nach der Türöffnung nach Hause kam, hatte den Topf auf dem Herd vergessen.

