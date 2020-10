Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Gartenhütte - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Freitagmittag und Sonntagabend wurde ein PKW Daimler-Benz, welcher auf einem Stellplatz, parallel der Lerchenstraße abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro zu kümmern.

Wallhausen: Auf Gegenfahrspur gekommen

Am Montag um 17:45 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem VW Caddy die B290 von Rot am See in Richtung Crailsheim. Kurz vor der Einmündung zur Hengstfelder Straße geriet der Caddy im dortigen Kurvenverlauf aus bislang unklarer Ursache komplett auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommende 37-jähriger Fahrer eines VW Golf musste hierdurch stark nach rechts ausweichen um eine frontale Kollision zu vermeiden. Hierdurch geriet der Golf vermutlich mit dem vorderen rechten Rad gegen den Bordstein, wodurch das rechte Vorderrad zerstört wurde. Auch der Caddy-Fahrer lenkte sein Fahrzeug nach rechts, kollidierte jedoch mit dem Heckbereich des Golf. Im weiteren Verlauf schleuderte der Caddy zudem auf einen davor stehenden PKW Opel Zafira eines 50-Jährigen. Der Opel-Fahrer musste dort wegen eines vorausfahrenden PKW, welcher nach links, in Richtung Hengstfeld, abbiegen wollte, verkehrsbedingt warten. An dem Opel wurde durch den Aufprall das linke Hinterrad abgerissen.

Sowohl der Fahrer des Golfs, als auch der Opel-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Einfahren auf die Straße

Aus einer Bushaltestelle wollte am Montag um 17:50 Uhr eine 40-Jährige mit ihrem PKW Peugeot auf die Haller Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen PKW Hyundai einer 70-Jährigen, welche in Richtung Ortsmitte fuhr. Bei dem Unfall wurde die Unfallverursacherin verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gaildorf: Aufgefahren

Am Montag um kurz vor 17:15 Uhr kam es in der Karlstraße zu einem Auffahrunfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Eine 25-Jährge wollte mit ihrem VW Golf gerade anfahren, als plötzlich ein PKW Ford von hinten auffuhr. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer des Ford unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Polizei konnte der 56-Jährige ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden. Schwäbisch Hall: PKW kollidiert mit Omnibus

Am Montag um 16.40 Uhr rollte ein PKW Opel Zafira aus einer Einmündung auf die Raiffeisenstraße ein. Ein vorbeifahrender 50-jähriger Fahrer eines Omnibusses versuchte dem PKW noch auszuweichen, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Oberrot: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Donnerstag, 24.09. und Samstag, 03.10.20 verschafften sich bislang unbekannte Diebe durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses Zugang in eine Gartenhütte in der Hohenhardtsweiler Straße (Gewann Spitzen). Der oder die Diebe entwendeten aus der Hütte eine Motorsäge der Marke STIHL (Typ MS310), ein Stromaggregat der Marke "Güde" (Typ GHS 2800") und eine Motorsense der Marke Fuxtec. Das erlangte Diebesgut hatte einen Wert von ca. 530 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Geräte nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940014 entgegen.

Michelfeld: Unfall auf der Roten Steige

Am Montag um kurz vor 17:30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem VW Transporter die B14 von Mainhardt in Richtung Michelfeld. In der Kurve der Roten Steige verlor der Mann, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Transporter kam ins Schleudern und überschlug sich anschließend. Im dortigen Grünstreifen kam der VW Bus auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer sowie zwei 16-jährige Mitfahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Im Bereich der Unfallstelle sind mehrere Warntafeln mit dem Hinweis "Unfallschwerpunkt" und "50 bei Nässe" angebracht.

Schwäbisch Hall: Kettenreaktion

Zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei Fahrzeugen kam es am Montag um 17:25 Uhr in der Johanniterstraße. Ein 19-jähriger Lenker eines VW Passat bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge abbremsen mussten. Er fuhr deswegen auf den davorstehenden PKW Audi eines 26-Jährigen auf. Durch den Anstoß wurde der Audi noch auf einen PKW Fiat aufgeschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5700 Euro.

Rosengarten: Kettenreaktion II

Zu einer weiteren Kettenreaktion kam es bei einem Unfall in der Hauptstraße in Rosengarten. Ein 38-Jähriger Fahrer eines PKW BMW bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug nach links in den Riedweg abbiegen wollte und dazu anhalten musste. Er fuhr auf einen bereits stehenden Renault einer 52-Jährigen auf, welcher wiederum auf den davor wartenden VW Passat eines 62-Jährigen aufgeschoben wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell