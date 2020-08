Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fehler beim Abbiegen - 72-jährige Radfahrerin verletzt

Offenburg (ots)

Fehlendes Ankündigen des Abbiegevorgangs dürfte ersten Erkenntnissen zufolge vermutlich Ursache für einen Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern am Dienstagnachmittag in Offenburg gewesen sein. Gegen 16:15 Uhr fuhr eine 72-Jährige auf dem Radweg der Straße `Zum Großen Deich` in Richtung Unterführung B33. Als sie nach rechts abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem in die gleiche Richtung fahrenden 36-jährigen Radfahrer. Hierdurch stürzte die Dame und zog sich eine Kopfplatzwunde zu, weshalb sie zur Behandlung ins Offenburger Klinikum gebracht werden musste.

/ch

