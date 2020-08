Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Önsbach/Renchen - Unverschlossene Autos im Visier, Warnhinweis der Polizei

Achern, Önsbach/Renchen (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch mussten am Montag mehrere Anzeigen wegen versuchten Diebstahls aufnehmen. Bislang Unbekannte machten sich in der Nacht zum Montag, im Zeitraum zwischen Mitternacht und 6 Uhr, an insgesamt vier unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen. Die Autos waren in der Vogesenstraße in Önsbach sowie in der Blumenau und Eisenbahnstraße in Renchen abgestellt. Der oder die mutmaßlichen Gauner durchwühlten nach derzeitigem Sachstand die Wagen, konnten dabei jedoch lediglich aus einem Fahrzeug Bargeld erbeuten. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 zu melden. Die Polizei bittet darum, Fahrzeuge nach dem Abstellen ordnungsgemäß zu verschließen.

