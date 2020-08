Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Exhibitionist in Haft

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Einen unangenehmen Anblick musste eine 28-Jährige am Montag gegen 15:40 Uhr am Marktplatz in Offenburg erdulden, als sie auf einer Parkbank im Bereich des Tiefgaragenabgangs auf einen 62-jährigen Mann aufmerksam wurde, der an seinem Glied manipulierte. Der bereits strafrechtlich in Erscheinung getretene, wohnsitzlose Mann, konnte durch Beamte des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen werden und befindet zwischenzeitlich in Haft. Zeugenangaben zufolge sollen sich im unmittelbaren Nahbereich des Marktplatzes wohl noch mehrere Kinder aufgehalten haben. Ob diese den Vorfall wahrnahmen, ist nicht bekannt und Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der Verdächtige heute Mittag beim Amtsgericht Offenburg einem Richter vorgeführt, der letztlich Haftbefehl wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen sowie dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern erließ. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 mit den Ermittlern der Kriminalpolizei Offenburg in Verbindung zu setzen.

/ch

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell