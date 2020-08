Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrer nach alleinbeteiligtem Sturz verstorben

Offenburg (ots)

Tragisch endete am Montagabend der Sturz eines 80-jährigen Fahrradfahrers. Dieser fuhr ersten Erkenntnissen zufolge gegen 19:00 Uhr auf dem Radweg zwischen der Durbacher Straße und dem Fuchshaldeweg, als er aus unbekannter Ursache zu Fall kam. Trotz getragenem Fahrradhelm zog sich der Rentner schwere Kopfverletzungen zu, an denen er letztlich am darauffolgenden Tag im Krankenhaus verstarb.

