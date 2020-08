Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Akrobatik auf Fahrrad schiefgegangen

Rheinmünster (ots)

Ein Manöver auf ihrem Fahrrad wurde am Montagnachmittag einer 15-Jährigen zum Verhängnis. Eine Fahrradgruppe radelte mit ihrem Betreuer kurz nach 13 Uhr auf der L 85 von Greffern in Richtung Schwarzach. An der Kreuzung zur Zwiebelbündstraße soll die Jugendliche einen sogenannten "Wheely" ausprobiert haben. Dabei wird das Gewicht auf die Hinterreifen verlagert und das Vorderrad nach oben gezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es der Fahrradakrobatin nicht mehr gelungen, den Lenker wieder gerade zu stellen, weshalb sie in der Folge auf die Straße stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde sie von Kräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Das Mountainbike trug durch den Unfall keinen Schaden davon.

/jh

