Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Schwelbrand nach Hofarbeiten

Sinzheim (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr Sinzheim sind am Montagabend mit sechs Fahrzeugen zu einem Schwelbrand in der Kartunger Straße ausgerückt. Ein Mann flammte nach bisherigen Erkenntnissen kurz vor 18 Uhr mit einem Gasbrenner Unkraut vor seinem Anwesen ab. Dabei geriet er mutmaßlich aus Unachtsamkeit zu nahe an den Anbau des Wohnhauses. Die Glut griff auf die Schalung und die Dämmmatten über, was eine verstärkten Rauchentwicklung zur Folge hatte. Die von Anwohnern alarmierte Feuerwehr musste vor Ort die Metallverkleidung des Anbaus abschrauben, um das angekokelte Material entfernen und ablöschen zu können. Der Schaden wird aktuell auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

/jh

