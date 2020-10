Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei

Aalen (ots)

Aalen-Fachsenfeld: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Samstag und Montag haben Unbekannte an der Gartenlage in der Heißenbergstraße eine Zahl sowie zwei Worte mit schwarzer Farbe aufgesprüht. Außerdem wurden die Garagen beim Fußweg zwischen der Kirchstraße und der Straße am Schloss mit grüner und roter Farbe besprüht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Hinweise auf die Vetursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

