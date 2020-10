POL-AA: Ostalbkreis: Auseinandersetzung in der LEA - Zweiräder entwendet - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen-Unterkochen: Zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen

Gegen 20 Uhr am Dienstagabend meldete ein Anrufer der Polizei, dass in der Waldhäuser Straße ein Betrunkener herumschreien und Gegenstände auf die Straße werfen würde. Beim Eintreffen der Streifenbeamten lag tatsächlich ein 46-Jähriger auf der Straße. Diesem Mann, der deutlich alkoholisiert war, wurde bereits zuvor bei einem ähnlich gelagerten Vorfall am Nachmittag ein Platzverweis erteilt, dem er nicht nachkam. Da der renitente Mann uneinsichtig war und mit weiteren Vorfällen gerechnet werden musste, wurde er zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 74-Jähriger am Dienstagabend verursachte. Kurz vor 19.30 Uhr wechselte er mit seinem Pkw VW auf dem Zubringer der B 19 vom Rombachtunnel kommend, die Fahrspur. Dabei übersah er den Pkw Audi eines 35-Jährigen und streifte diesen. Beide Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Aufgefahren

Zu spät erkannte eine 24-Jährige am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr, dass ein vor ihr fahrendes Kleinkraftrad und ein Pkw Ford verkehrsbedingt im Kreisverkehr bei der Berufsschule in der Steinbeisstraße angehalten hatten. Sie fuhr mit ihrem VW Polo auf das Krad auf, das im weiteren Verlauf auf den Ford aufgeschoben wurde. Alle drei Fahrzeugführer blieben unverletzt; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 4500 Euro.

Westhausen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte am Dienstagmorgen zwischen 10 und 10.10 Uhr einen Pkw VW Golf Plus, der in dieser Zeit auf einem Parkplatz in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040 entgegen.

Aalen: 7000 Euro Schaden

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29 zwischen der Aalener Brezel und dem Rombachtunnel streifte ein 33-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr mit seinem Lkw den neben ihm fahrenden Pkw Audi eines 76-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro entstand.

Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung in der LEA

Der zunächst verbale Streit zwischen zwei 16 und 23 Jahre alten Bewohnern der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen war am Dienstagabend gegen 23.20 Uhr endete letztlich in eine handfeste Auseinandersetzung, die einen Polizeieinsatz auslöste. Nachdem die beiden Streithähne aufeinander losgegangen waren, sich dabei gegenseitig verletzten und sich andere Bewohner vermutlich zum Schlichten eingemischt hatten, fuhren mehrere Streifenfahrzeuge zur Erstaufnahmestelle. Bei den Tätlichkeiten erlitten mehrere Beteiligte Verletzungen, die teils im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ein 18-Jähriger, der sich wohl überhaupt nicht mehr beruhigen wollte, wurde von den Beamten in Beseitigungsgewahrsam genommen. Die Ermittlungen zu den Details und Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Ellwangen: Fahrrad entwendet

Zwischen Montagabend 23 Uhr und Dienstagmorgen 6 Uhr entwendete ein Unbekannter aus einer offenstehenden Garage in der Robert-Bosch-Straße ein schwarzes Fahrrad der Marke Cube. Das Rad hat einen Wert von rund 470 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Fahrrads nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Parkrempler

Beim Einparken seines Pkw BMW beschädigte ein 74-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr einen in der Spitalgasse abgestellten Pkw VW, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Ellwangen: Pedelecs entwendet

Zwei Pedelecs der Marke Bulls im Wert von rund 5500 Euro wurden auf dem Campingplatz Azur in der Rotenbacher Straße von Unbekannten von einem Wohnmobil abmontiert und entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Montagabend 23.30 Uhr und Dienstagmorgen 8 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fahrzeug übersehen

Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Reutestraße übersah ein 21-Jähriger am Dienstagabend gegen 22.10 Uhr den Pkw BMW eines 62-Jährigen, der im Kreisel fuhr. Er streifte den BMW mit seinem Pkw Honda, wobei ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Unverletzt blieb ein 33-Jähriger am Dienstagmittag gegen 14 Uhr bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall. Mit seinem Pkw Honda kam er auf der Straße Schmiedeberg in Fahrtrichtung Waldstetten aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte mit dem Pkw gegen einen Zaun und eine Werbetafel. Bei dem Aufprall entstand an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden von rund 6000 Euro.

Heubach: 20.000 Euro Sachschaden

Von einem Parkplatz kommend, fuhr ein 56-Jähriger am Dienstagnachmittag kurz nach 15 Uhr rückwärts mit seinem Pkw Mercedes Benz auf die Daimler Straße ein. Hierbei übersah er den Pkw Subaru eines 37-Jährigen und streifte diesen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes Benz gegen ein geparktes Fahrzeug geschoben, das ebenfalls beschädigt wurde. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert.

Eschach: Unfall im Einmündungsbereich

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 21.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr ereignete. Mit seinem Pkw Suzuki bog ein 33-Jähriger von der Landesstraße 1158 nach links in Richtung Obergröningen ab. Dabei übersah er den Pkw Chevrolet eines 50-Jähriger, der seinerseits die Landesstraße 1080 in Fahrtrichtung Eschach befuhr. Bei der Kollision beider Fahrzeuge kam der Chevrolet von der Fahrbahn ab. Der 50-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen; er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Mutlangen: Vordach beschädigt

Beim Abbiegen mit seinem Lkw streifte ein 45-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr das Vordach einer Gaststätte am Lammplatz und beschädigte dieses dabei erheblich. Der 45-Jährige stieg Zeugenaussagen zufolge aus, besah sich den Schaden und fuhr davon, nachdem er heruntergefallene Holzstücke des beschädigten Daches beseitigt hatte. Der Unfallverursacher konnte über das Fahrzeugkennzeichen rasch ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

