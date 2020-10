POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen Durchsuchung in Heidenheim-Schnaitheim - Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Polizeipräsidium Aalen

Durchsuchung in Heidenheim-Schnaitheim - Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Bereits seit mehreren Wochen ermittelt die Rauschgiftermittlungsgruppe Ellwangen der Kriminalpolizei Aalen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen ergaben, dass es am Nachmittag des 01.10.2020 zu einem Betäubungsmittelgeschäft kommen sollte. Ein im bayrischen wohnhafter 25-jähriger Tatverdächtiger fuhr nach Heidenheim-Schnaitheim um dort mutmaßlich Betäubungsmittel an einen 32-Jährigen und einen 48-jährigen Mann zu übergeben. Die beiden Männer im Alter von 32 und 48 Jahren sind nach bisherigen Erkenntnissen Teil einer im Raum Heidenheim ansässigen Rockergruppierung. Das Betäubungsmittelgeschäft sollte nach bisherigen Erkenntnissen in einer Garage in Heidenheim-Schnaitheim stattfinden. Die Garage wurde nach einer richterlichen Anordnung durchsucht. Dabei wurden die drei Tatverdächtigen festgenommen. Bei der Durchsuchung wurde eine Substanz aufgefunden, bei der es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handelt. Ebenfalls konnte Bargeld in vierstelliger Höhe beschlagnahmt werden.

Zeitgleich wurde in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg durch die bayrischen Beamten eine Durchsuchung in der Wohnung des 25-Jährigen durchgeführt. Dabei wurden geringe Mengen Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden.

Die drei Tatverdächtigen mussten sich am darauffolgenden Tag jeweils vor dem Haftrichter verantworten. Die Untersuchungshaft wurde in allen drei Fällen angeordnet und die mutmaßlichen Drogendealer wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten verbracht.

