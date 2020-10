Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Autos aufgebrochen - Fenster beschossen - Reifen zerstochen - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Auffahrunfälle im Bereich Aalen:

Eine 33-jährige Autofahrerin verursachte am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr einen Auffahrunfall. Sie fuhr mit ihrem Pkw Hyundai aus Unachtsamkeit auf den Pkw einer 28-jährigen Renault-Lenkerin auf, die verkehrsbedingt in der Straße "Bahnparallelen Trasse" in Fahrtrichtung Aalen angehalten hatte. 800 Euro sind hier die Schadensbilanz. Auf der Friedrichstraße fuhr ein 20-jähriger Ford-Lenker am Mittwoch gegen 7.45 Uhr auf den verkehrsbedingt abbremsenden Pkw eines 18-jährigen Autofahrers auf. Der BMW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Diebstähle aus Pkw

An einem im Kronengäßle geparkten Pkw Mitsubishi wurde zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwochmorgen 7.40 Uhr die Beifahrerscheibe eingeschlagen und eine im Fußraum abgelegte Handtasche entwendet. Ein weiterer Diebstahl aus einem Auto ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen 6.30 Uhr und 6.40 Uhr. An diesem Auto, das auf dem Parkplatz einer Krankenkasse im Pfeifergäßle abgestellt war, wurde zur Tatausführung ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen. Hier wurde aus der auf dem Beifahrersitz abgelegten Handtasche ein Geldbeutel entwendet. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände in geparkten Fahrzeuge zurückzulassen.

Leinzell: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwochmorgen bog eine 39-jährige VW-Lenkerin gegen 7.25 Uhr von der Mulfinger Straße nach links in die Zeppelinstraße ab. Sie kollidierte hierbei mit einem zeitgleich nach rechts in die Zeppelinstraße abbiegenden 25-jährigen VW-Fahrer. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 Euro beziffert.

Lorch: Reifen zerstochen

Am Mittwoch wurde festgestellt, dass auf dem Karlsplatz an zwei Autos eines sozialen Hilfsdienstes jeweils zwei Reifen zerstochen wurden. Der Sachschaden wird auf merhrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 entgegen.

Aalen: Fenster beschädigt

Ein Gebäude entlang der Bahnhofstraße wurde zwischen Montag und Dienstag mutwillig beschädigt. Es wurde am Dienstagvormittag ein beschädigtes Bürofenster festgestellt, auf das vermutlich aus Richtung Schubartstraße geschossen wurde. In der Glasscheibe war jedenfalls ein ca. 2mm rundes Loch feststellbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder Passanten die zur Tat Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aalen unter Tel. 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

