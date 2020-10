Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Erneuter Brand in Scheune - Unfallflucht - Baucontainer aufgebrochen - Betonmischer kippt um - Sonstiges

Aalen (ots)

Untermünkheim: Erneuter Brand in Scheune

Nachdem es bereits am frühen Montagmorgen in Gaisdorf in einer Scheune gebrannt hat, kam es am gestrigen Dienstagnachmittag zu einem erneuten Brand in derselben Scheune. Auch dieses Feuer konnte durch Passanten sehr schnell entdeckt und gelöscht werden, so dass nur sehr geringer Sachschaden entstand. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat inzwischen die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen, da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann.

Wallhausen: Unfallflucht

Am Dienstag um 16:30 Uhr befuhr eine 16-Jährige mit ihrem Roller die K2512 von Roßbürg in Fahrtrichtung Michelbach/Lücke. Auf der geraden Strecke kam ihr ein bislang unbekannte Pkw-Lenker auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die 16-Jährige nach rechts in den Grünstreifen aus und kam hierbei zu Fall. Sie wurde durch den Sturz leicht verletzt und begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung. An ihrem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder denen das Fahrzeug ebenfalls aufgefallen ist, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Kirchberg an der Jagst: PKW übersehen

Am Mittwoch um kurz nach 9 Uhr wollte eine 55-Jährige mit ihrem PKW auf die Kirchberger Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen von links heranfahrenden PKW Audi eines 46-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Blaufelden: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Dienstag um 16:25 Uhr befuhr ein 27-jähriger mit seinem PKW Fiat Punto die Landstraße 1022 von Alkertshausen in Richtung Herrentierbach. Aus Unachtsamkeit kam der PKW von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Hall: Aufgefahren

Am Mittwoch um kurz nach 7 Uhr musste ein 29-Jähriger mit seinem PKW BMW auf der Crailsheimer Straße, im Bereich der Abzweigung zum Zwinger, verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 44-jähriger Hyundai-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2700 Euro.

Vellberg: Aufgefahren II

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch um kurz nach 6 Uhr auf der Haller Straße, auf der dortigen Rechtsabbiegespur in Richtung Sulzdorf. Ein 49-jähriger Lenker eines VW Busses erkannte zu spät, dass die vorausfahrende 38-jährige Ford-Fahrerin abbremsen musste und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Baucontainer aufgebrochen

Ein Baucontainer, welcher auf einem Firmenparkplatz in der Raiffeisenstraße abgestellt ist, wurde zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, aufgehebelt. Aus dem Container wurde ein Laptop sowie Strommessgeräte entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1200 Euro geschätzt. Hinweise auf die Tat oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Betonmischer kippt um

Am Mittwoch gegen 7 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit einem MAN LKW (Betonmischer) die L1066 von Winzenweiler in Richtung Gaildorf. Der LKW, der mit etwa 6 Kubik Beton beladen war, kam etwa 300 Meter nach dem Ortsende Winzenweiler - vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn - in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen. Hierbei schaukelte sich der LKW auf und kam teilweise nach links auf die Gegenfahrspur. Hier streifte der LKW einen entgegenkommenden Audi eines 54-Jährigen. Durch den Streifvorgang wurde die gesamte linke Fahrzeugseite des Audi erheblich eingedrückt. Der Audi wurde nach rechts abgewiesen und streifte die dortige Leitplanke mit der rechten Fahrzeugseite. Der Lkw kippte unmittelbar nach dem Kontakt mit dem Pkw nach links um, rutschte auf der nassen Fahrbahn mehrere Meter weiter und kam schräg auf der Fahrbahn liegend zum Unfallendstand. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die L1066 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro.

Crailsheim: Sachbeschädigung an PKW

An einem PKW, welcher in der St.-Martin-Straße abgestellt war, wurde zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr, die Scheibe der Fahrertür vermutlich mit einer Steinschleuder eingeschossen. Der Stein konnte auf dem Fahrersitz aufgefunden werden. Hinweise in dieser Sache erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell