POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zigarettenautomaten gesprengt - Warnung vor falschen Polizeibeamten - Autos zerkratzt - Unfallflucht

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Winnenden / Leutenbach: Zigarettenautomaten gesprengt - Zeugen gesucht

Am späten Samstagabend kurz nach 23 Uhr wurden zur nahezu identischen Zeit gleich drei Zigarettenautomaten von bisher unbekannten Tätern gesprengt. Tatorte waren in Winnenden die Straße Linsenhalde sowie die Lise-Meitner-Straße und in Leutenbach die Daimlerstraße. Die Automaten wurden durch die Sprengungen vollständig zerstört, das darin befindliche Bargeld sowie Tabakwaren wurden von den Dieben größtenteils entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 30.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Waiblinger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.

Rems-Murr-Kreis / Weinstadt: Warnung vor falschen Polizeibeamten

Nach wie vor hält die Welle von Anrufen bei meist lebensälteren Menschen durch falsche Polizeibeamte an. Insbesondere im Raum Weinstadt-Großheppach gingen in den vergangenen Tagen zahlreiche Anrufe von Betrügern ein. Dabei versuchen die Täter ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Bargeld und sonstige Wertgegenstände an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgibt. Hierzu behaupten die Schwindler beispielsweise, dass die Wertsachen zu Hause und bei der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Den Opfern wird hierbei auf dem Display häufig die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine sonstige lokale Rufnummer angezeigt. Aus aktuellem Anlass appelliert die Polizei erneut an alle Mitbürger: Warnen Sie lebensältere Verwandte, Freunde und Bekannte vor den Betrügern und weisen Sie auf folgende Tipps der Polizei hin:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Erreicht Sie ein solchen Anruf, seien Sie misstrauisch und sprechen Sie darüber mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Und das Wichtigste! Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Weitere Warnhinweise der Polizei zum Phänomen "Falsche Polizeibeamte" und zu weiteren Betrugsmaschen finden Sie unter dem Link www.polizei-beratung.de.

Winnenden: Autos zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Heiligabend und Montag zerkratzten bisher unbekannte Täter insgesamt vier in der Hohreuschstraße geparkte Pkw und beschädigten diese hierdurch. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Murrhardt: Unfallflucht

In der Eichwiesenstraße ereignete sich zwischen Donnerstag- und Sonntagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw Audi A5 und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zur Ermittlung des daraufhin geflüchteten Unfallverursachers erbittet die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 um sachdienliche Hinweise.

