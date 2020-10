Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mülltonnen brennen in der Neustadt - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

(Mainz-Neustadt, Samstag, 10.10.2020) In den frühen Morgenstunden des Samstages brennen in der Mainzer Neustadt an drei verschiedenen Stellen Mülltonnen. In der Zeit von 02.30 bis 03 Uhr legt ein unbekannter Täter in der Sömmerringstraße, der Goethestraße und der Jakob-Dieterich-Straße Feuer an dort befindliche Mülltonnen. Durch das Feuer werden sieben Mülltonnen zerstört. Der entstandene Schaden wird derzeit auf 2.500 EUR geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2, Telefon: 06131 65 4210, zu melden.

