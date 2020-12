Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall & Altkleidercontainer mit Farbe beschmiert

AalenAalen (ots)

Abtsgmünd: Unfall auf Parkplatz

Rund 4000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag, kurz vor 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Eine 61 Jahre alte VW-Fahrerin übersah beim Ausparken einen geparkten Audi und streifte diesen.

Mögglingen: Altkleidercontainer mit Farbe beschmiert

Durch bisher unbekannte Täter wurde ein in der Oberdorfstraße aufgestellter Altkleidercontainer mit Farbe beschmiert und hierdurch beschädigt. Der Schaden am Container wurde am Dienstagvormittag bekannt, die genaue Tatzeit ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell