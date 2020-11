Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf

Landkreis Rottweil) Brandalarm ausgelöst (23.11.2020)

EpfendorfEpfendorf (ots)

Zu einem Brandalarm in die Neckarstraße rückten am heutigen Montag gegen 00.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Epfendorf und die Polizei aus. In einer Firma hatten sich Metallspäne in einer Drehmaschine entzündet, sodass der maschineninterne Rauchmelder auslöste. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr war der Brand durch die selbst auslösende Löschanlage gelöscht. Personen wurden nicht verletzt, zudem entstand auch kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell