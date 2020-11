Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen

Landkreis Tuttlingen) Diebstahl einer Jesusfigur (21.11.-22.11.2020)

Fridingen an der DonauFridingen an der Donau (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, eine Jesusfigur, die an einem Kreuz oberhalb der Vogelsangschule angebracht war, abgeschlagen und entwendet. Zunächst hatte der Unbekannte versucht, das sogenannte "Härle-Kreuz" umzuwerfen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Füße der Figur konnten am Abhang aufgefunden werden, der Torso mit Kopf wurde entwendet. Am Holzkreuz entstand Sachschaden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Figur geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim, Tel. 07463 9961-0, zu melden.

