Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto überschlägt sich nach Überholmanöver (22.11.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Verletzte und ein total beschädigtes Auto sind die Folgen eines missglückten Überholmanövers, das sich am Sonntagmittag gegen 11.30 Uhr auf der Salinenstraße, auf Höhe der Einmündung zur Schubertstraße, ereignet hat. Ein 22-Jähriger überholte mit einem Mercedes CLA 180 ein stadteinwärts fahrendes Auto. Da er offensichtlich viel zu schnell war, verlor er nach dem Wiedereinscheren die Kontrolle über das Auto. Er prallte zunächst gegen einen rechten Randstein, driftete dann nach links über die Straße, überquerte eine Verkehrsinsel und einen Gehweg und prallte gegen eine Böschung. Hier überschlug sich der Mercedes mehrfach und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer und sein 18-jähriger Mitfahrer erlitten hierbei Verletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Ein 18-jähriger Fußgänger, der gerade die Schubertstraße überquerte, konnte dem außer Kontrolle geratenen Auto gerade noch ausweichen und blieb unverletzt. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Den entstandenen Schaden an zwei abgerissenen Verkehrszeichen und den größeren Flurschaden bezifferte die Polizei auf rund 4.000 Euro. Ein Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete die Sicherstellung des Mercedes sowie des Führerscheins vom Fahrer an.

