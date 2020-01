Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Versuchter Einbruch - Täterfestnahme

Ludwigshafen (ots)

Am 28.01.2020, um 22.30 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass auf einem Firmengelände im Brückenweg der Alarm von Überwachungskameras ausgelöst worden war. Bei den sofort eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnte in einem Gebüsch in unmittelbaren Bereich des Geländes ein 49-jähriger Mann festgestellt werden. In seinem Rucksack befanden sich ein Brecheisen und mehrere Schraubendreher. Gegen den Wohnsitzlosen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und versuchtem Einbruchsdiebstahl eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

