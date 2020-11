Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Polizei stellt Elektroschocker sicher (21.11.2020)

TuttlingenTuttlingen (ots)

Die Polizei hat am Samstag gegen 14.45 Uhr in der Bahnhofstraße bei einem 52-jährigen Mann einen eingeschalteten und am Gürtel angebrachten Elektroschocker sichergestellt. Den Beamten war der Mann in der Tuttlinger Innenstadt aufgefallen, da er keine Mund-Nasenbedeckung trug. Als sie ihn darauf ansprachen, fiel ihnen auf, dass unter seiner Jacke ein Elektroschocker herausragte. Dieser war am Gürtel griffbereit angebracht. Da es sich bei dem 52-Jährigen um einen Ausländer ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell