POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kalbach/Niederkalbach - Am Ortseingang Niederkalbach, in der Hessenstraße, ereignete sich am Montagnachmittag (21.09.), gegen 15:30 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Audi Q5 nutzte die Einfahrt der Geschädigten zum Wenden und fuhr dabei gegen die dortige Hecke. Anschließend entfernte sich der Audi mit hoher Geschwindigkeit über den Mühlweg in Richtung Neuhof, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Audi Q5 wurde vermutlich auf der gesamten Beifahrerseite beschädigt. Es entstand etwa 3.000 Euro Sachschaden. Wer sachdienliche Hinweise zum Q5 oder zum Fahrzeugführer geben kann, soll sich bitte an die Polizei Neuhof (Tel.: 06655/9688-0) wenden.

