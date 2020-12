Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nötigung auf der B 10

HinterweidenthalHinterweidenthal (ots)

Ein 32-jähriger Fahrzeugführer wurde am Freitagnachmittag von einem Fahrer eines roten Audi A 3 auf der B 10 in Fahrtrichtung Pirmasens nach einem Überholvorgang auf der linken Fahrspur ausgebremst. Weiterhin überholte der Audi bei einspuriger Fahrbahn ein Fahrzeug, in dem dieser die Überholspur der Gegenfahrbahn benutzte. Hierbei haben zwei Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn wiederum auf deren rechten Fahrstreifen einscheren müssen. Im weiteren Verlauf der B 10 (zweispurig) überholte der Fahrzeugführer in einem Überholvorgang befindliche Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen. Die Fahrweisen ereigneten sich auf dem Abschnitt zwischen Rinnthal bis kurz nach Hinterweidenthal. Der rote Audi sowie der 23-jährige Fahrzeugführer konnten auf der B 10 in Höhe Staffelhof einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum konnten nicht festgestellt werden.

Weitere Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise behindert/gefährdet wurden, können sich bei der Polizei in Dahn unter der Tel. 06391/9160 melden. (pips)

