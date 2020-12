Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fußgängerin angefahren

PirmasensPirmasens (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag wurde eine 63-jährige Frau leicht verletzt. Ein 49-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr die Horebstraße und erfasste eine auf dem dortigen Fußgängerüberweg laufende Fußgängerin. Sie wurde anschließend von einem Rettungswagen in das Städtische Krankenhaus in Pirmasens eingeliefert. (pips)

