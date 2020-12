Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ölauffangwanne entwendet

PirmasensPirmasens (ots)

Während Installationsarbeiten an einen Klimagerät wurde eine 35kg schwere Ölauffangwanne im Wert von ca. 800EUR entwendet. Ereignet hat sich der Diebstahl am Mittwoch, dem 09.12.2020, in der Zeit von 15:00-17:00 Uhr im Parkhaus des Kaufland-Marktes in der Wiesenstraße.

Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei in Pirmasens unter der Tel. 06331/520-0 oder per Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.(pips)

