Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zugbegleiterin angespuckt

Thaleischweiler-FröschenThaleischweiler-Fröschen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter spuckte einer Zugbegleiterin ins Gesicht und deren Haare, nachdem diese ihn bat, seine Fahrkarte vorzuzeigen. Die Person stieg am Freitagnachmittag am Bahnhof Pirmasens-Nord (Regionalbahn in Richtung Saarbrücken) ohne Mund-Nasenschutz ein und rauchte auf der Toilette. Anschließend verließ die Person den Zug. Der Täter wird wie folgt beschreiben: ca. 18 Jahre, ca. 1,90m groß, trug eine graue Jogginghose sowie rote Steppjacke mit Kapuze, schwarzes kurzes Haar, Tattoo am rechten Hals.

Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Bundespolizei in Kaiserslautern unter der Tel. 0631/340730 entgegen. (pips)

