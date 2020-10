Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - "Falsche Polizeibeamte" treiben weiter ihr Unwesen

Gestern berichteten wir über einen Fall, bei dem eine Seniorin aus Bocholt leider auf die Telefon-Betrüger hereinfiel, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Gestern und auch heute trieben die Betrüger (weiblich und männlich) weiter ihr kriminelles Unwesen - der Schwerpunkt ist Bocholt. Glücklicherweise kam es bislang zu keinem weiteren Schaden, da die Angerufen entweder die Masche kannten oder ausreichend misstrauisch waren.

Da es trotz vielfacher Warnungen vereinzelt immer wieder zu Fällen kommt, bei denen Senioren die die Betrüger um ihr Erspartes gebracht werden, wird die Polizei nicht müde, über das Phänomen zu berichten und auch Verwandte/Bekannte der potenziellen Opfer um Aufklärungsarbeit zu bitten.

Die Täter rufen bevorzugt Seniorinnen und Senioren an und versuchen, sich als angebliche Polizeibeamte das Vertrauen zu erschleichen. In den weiteren Schritten bemühen sich die Täter, zumeist Angst vor angeblich bevorstehenden Einbrüchen oder sonstigen Straftaten zu erzeugen. Sie wollen ihre Opfer davon überzeugen, dass deren Geld und sonstige Wertsachen weder zu Hause noch "auf der Bank" sicher sind und überreden die Angerufenen dann, ihnen das Geld auszuhändigen. Dabei gehen die Täter ebenso dreist wie psychologisch geschickt vor. In wahren Telefonmarathons setzen sie ihre Opfer stark unter Druck, wenn es ihnen gelingt, zu Anfang Gehör und Vertrauen zu finden.

Hier finden Sie weitere Informationen: https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

