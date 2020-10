POL-BOR: Gronau - Einbruch in Vereinshütte

Kreispolizeibehörde Borken

In kirchliche Vereinsräume eingedrungen sind Unbekannte am Dienstag in Gronau. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang verschafft: Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sie ein Fenster eingeschlagen. Die Hütte steht auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau an der Dinkelstraße unweit der Grenze zu den Niederlanden und der Dinkel. Die Täter ließen eine Wassertonne aus Kunststoff und einen CD-Player mitgehen. Das Gerät fand sich in der Nähe des Tatorts wieder. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 12.00 Uhr und 19.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

