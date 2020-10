Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Täter flüchten ohne Beute

HeekHeek (ots)

Mit einem hellen Kleinwagen mit mutmaßlich niederländischen Kennzeichen sind in Heek am Dienstag vier Einbrecher geflüchtet. Sie hatten sich Zugang auf das Gelände eines Recyclingbetriebs am Düstermühlenweg verschafft und eine Fensterscheibe des Lagers eingeschlagen, als die Geschädigte gegen 20.20 Uhr dort eintraf. Die Unbekannten flüchteten nach jetzigem Ermittlungsstand ohne Beute über ein Dach und entfernten sich mit dem Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: 02861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell