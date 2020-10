Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Werkzeug von Hof entwendet

AhausAhaus (ots)

Auf elektronisches Werkzeug hatten es Unbekannte in Graes abgesehen. Die Täter nahmen die Geräte der Hersteller Makita und Hitachi aus einer Garage in der Bauerschaft Brink mit. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 18.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

