Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 30 Jahre alter Mercedes gestohlen

BocholtBocholt (ots)

Ein 30 Jahre alter roter Mercedes 190 mit Kölner Kennzeichen wurde in der Zeit zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 07.20 Uhr, gestohlen. Der Pkw stand auf einem verschlossenen Hinterhof der Osterstraße, der von der Gasthausstraße erreichbar ist. Zum Zeitpunkt der Tatentdeckung war das Tor des Hinterhofs geöffnet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

