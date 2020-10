Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kupferdiebe unterwegs

AhausAhaus (ots)

Unbekannte haben am Dienstag in Ahaus von einer Baustelle an der Straße Hof zum Ahaus Kupferkabel entwendet. Das Diebesgut war auf eine circa ein Meter im Durchmesser großen Kabeltrommel gewickelt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 12.00 bis 15.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

