Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen geklärt

IsselburgIsselburg (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Dienstag, gegen 13.50 Uhr einen Autofahrer, der beim Einparken auf einem Parkplatz an der Minervastraße einen anderen Pkw beschädigte und sich dann entfernte, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Aufgrund der Zeugenaussagen konnten Polizeibeamte den mutmaßlichen Täter schnell ausfindig machen. Der 33-jährige Isselburger ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, was in das Strafverfahren aufgenommen wurde.

