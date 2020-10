Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Kind verletzt sich auf Schulweg

StadtlohnStadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Kind am Montag in Stadtlohn auf seinem Schulweg erlitten. Die elfjährige Fahrradfahrerin war gegen 12.10 Uhr auf der Josefstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung des Schanzrings unterwegs und wollte die Straßenseite der Josefstraße im Bereich des Schanzrings wechseln. Dabei übersah sie eine Autofahrerin. Diese war auf der Josefstraße aus Richtung Lessingstraße kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Die Unbekannte konnte einen Zusammenstoß verhindern. Das Kind erschrak aber und stürzte bei der Bremsung. Nachdem das Mädchen der Autofahrerin gesagt hatte, dass es ihm gut gehe, setzte diese ihre Fahrt fort. Am Dienstag stellte sich in einem Krankenhaus heraus, dass sich die Schülerin doch verletzt hatte. Die Fahrzeugführerin eines silbergrauen Mercedes mit AH-Kennzeichen, eine circa 30-jährige Frau mit blonden langen Haaren, wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

