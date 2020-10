Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Radfahrerin stößt mit Auto zusammen

RaesfeldRaesfeld (ots)

Schwere Verletzungen hat eine junge Radfahrerin am Dienstag in Raesfeld bei einem Unfall erlitten. Die 13-Jährige war gegen 15.45 Uhr auf dem Radweg an der Weseler Straße aus Richtung Ortsmitte kommend unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Raesfelderin in Höhe der Schlossallee die Straße überqueren. Dabei stieß sie mit dem Auto eines 43-Jährigen zusammen: Der Bocholter war auf der Weseler Straße in gleicher Richtung unterwegs gewesen. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.100 Euro.

