Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Brand in Wohnhaus

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Am Sonntag kam es in einem Wohnhaus in Wittmund zu einem Brandgeschehen. Gegen 16.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Rauchentwicklung in der Buttstraße alarmiert. Als die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit eintrafen, befanden sich die beiden Bewohner noch im brandbetroffenen Gebäude. Sie wurden von Polizei und Feuerwehr aus dem Haus befreit. Rund 60 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren übernahmen die Löscharbeiten. Der 80-jährige männliche Bewohner wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Er schwebt nach derzeitigem Erkenntnisstand in Lebensgefahr. Seine 76 Jahre alte Frau kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden am Haus beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine Summe im fünfstelligen Bereich. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, sind aber weiterhin dienstfähig. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an.

