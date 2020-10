Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrügerische Anrufer eines angeblichen Internetunternehmens macht große Beute

LandstuhlLandstuhl (ots)

In den vergangenen Tagen wurde ein Internet-Nutzer um einen fünfstelligen Euro-Betrag betrogen. Zunächst bekam der Geschädigte auf seinem Computer eine Warnmeldung, sein PC habe sich infiziert. Tags darauf wurde er dann telefonisch von einem angeblichen Internet-/Softwareanbieter kontaktiert und verbal so "manipuliert", dass er seine TAN-eingab. Kurze Zeit später musste der Geschädigte feststellen, dass mehrere tausend Euro von seinem Konto illegal abgebucht wurden. Diese "Betrugsmasche" ist vermehrt festzustellen. Seriöse Unternehmen nehmen in aller Regel keinen Kontakt zu ihren Kunden auf ohne dass man dazu gebeten hatte. Von daher wird empfohlen einfach den Hörer aufzulegen, keinesfalls aber sensible privaten Daten oder Zugänge zu PC-Rechner preiszugeben. |pilan RoBi

