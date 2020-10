Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kleinkraftrad gestohlen

Bild-Infos

Download

MeisenheimMeisenheim (ots)

Ein Kleinkraftrad Yamaha Neos hat ein 43-jähriger Mann an seinem Arbeitsplatz Im Briel am Montagmorgen abgestellt. Am Abend war es verschwunden. Leider hatte der Eigentümer den Fahrzeugschlüssel im Schloss stecken lassen und zudem seinen Helm nicht mitgenommen. Eine Streife fand den Roller einschließlich des Helmes schließlich auf dem Parkplatz "An der Bleiche". Der Eigentümer konnte es dort abholen. Obwohl bereits einige Ermittlungsansätze hinsichtlich des Diebes vorliegen, bittet die Polizei um weitere Hinweise zu der Sachlage unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell