Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht

Lingen (ots)

Gestern kam es um 18:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Rheiner Straße in Lingen. Ein 19-Jähriger befuhr mit einem Pkw Daimler die Rheiner Straße in Richtung Innenstad. Im dortigen Kreisverkehrs musste er verkehrsbeding halten. Dies übersah die Fahrerin eines roten Kia und fuhr auf das Fahrzeug des 19-Jährigen auf. Die Fahrerin entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden am Daimler. Die Fahrerin des Kias soll ca. 20-25 Jahre alt sein, rotes, schulterlanges Haar haben und zudem soll sie ein Nasenpiercing getragen haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, zu melden.

