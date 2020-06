Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Laubbläser geklaut

Sögel (ots)

Am 27. Mai, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Laubbläser der Marke Stihl, der im Bereich des Rathausgebäudes am Ludmillenhof in Sögel abgelegt war. Ein Mitarbeiter der Samtgemeinde Sögel war mit Reinigungsarbeiten im Außenbereich des Rathaus Sögel beschäftigt, als er den Laubbläser, zwecks Akkuwechsel, für wenige Minuten unbeaufsichtigt lies. Als er zurückkam, wurde der Laubbläser bereit entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel, Tel. 05952/93450, zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell