Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Pkw beschädigt

Lingen (ots)

Am Donnerstag zwischen 12:00 und 17:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Herzforder Straße in Lingen ein VW Polo beschädigt. Eine bislang unbekannte Person beschädigte den Pkw wohlmöglich bei Ein- bzw. Ausparken an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, zu melden.

