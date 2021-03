Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auffahrunfall

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen auf der Wallinghausener Straße in Aurich. Gegen 9.50 Uhr fuhr eine 67 Jahre alte Hyundai-Fahrerin in Richtung Wallinghausen, als sie in gleicher Fahrtrichtung auf Höhe der Bürgermeister-Gerhard-Janssen-Straße eine Audi-Fahrerin übersah. Die Audi-Fahrerin hielt verkehrsbedingt und wollte nach links abbiegen. Die Hyundai-Fahrerin fuhr auf. Die 31 Jahre alte Audi-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

