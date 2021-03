Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Radfahrer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Radfahrer verletzt

Ein 69 Jahre alter Mann ist am Donnerstag in Wiesmoor bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 18 Uhr war ein 63 Jahre alter Autofahrer mit einem VW auf dem Kornblumenweg in Richtung Narzissenstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich übersah er offenbar den von rechts kommenden 69-Jährigen auf dem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß und der Mann stürzte. Er wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell