Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Sachbeschädigung

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Sachbeschädigung

Die Polizei sucht Zeugenhinweise zu einer Sachbeschädigung, die sich bereits am 9. Dezember 2020 ereignet haben soll. Tagsüber war nach ersten Erkenntnissen auf einem Grundstück in der Großheider Straße die Bodenplatte gegossen worden. Am Abend betraten Unbekannte offenbar das Grundstück und gossen den noch frischen Beton von der Bodenplatte in die Abwasserrohre und die Mehrspatenhauseinführung. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit zwischen 18 Uhr und 24 Uhr. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell