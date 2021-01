Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Von der Fahrbahn abgekommen

Lahr (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am späten Sonntagabend in Lahr gekommen. Gegen 21 Uhr ist eine 18-Jährige auf dem Bastianweg Richtung Kaiserwaldstraße von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Zaun kollidiert. Ersten Ermittlungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Der Fiat der jungen Frau war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde daher abgeschleppt.

/cw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell