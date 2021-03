Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 21.03.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Donnerstag, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des NETTO-Marktes an der Leerer Landstraße ein schwarzer BMW Mini one durch ein anderes Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel.: 04941/6060 zu melden.

Südbrookmerland - Verkehrsunfallflucht

Vermutlich im Zeitraum von Freitag dem 12.03. bis Dienstag den 16.03.2021 wurde in der Straße Im Winkel in Moordorf ein Gartenzaun beschädigt. Zumal sich der Unfallort am Ende einer Sackgasse an einem Wendehammer liegt ist davon auszugehen das der bislang unbekannte Fahrzeugführer beim Rangieren mit dem Fahrzeug gegen den Zaun stieß. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel.: 04941/6060 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fahrzeugteile gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Gewerbegebiet Schirum zu einem Diebstahl von Kraftfahrzeugteilen. Bislang unbekannte Täter bauten die Räder eines dort abgestellten PKW ab und entwendeten Teile der Bremsanlage. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.500,-EUR geschätzt. Zeugen die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Sachbeschädigungen durch Graffiti

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 19. und 20.03.2021, kam es auf Norderney zu mehreren Sachbeschädigungen. In der Nacht besprühte ein bislang unbekannter Täter im Herrenpfad und in der Kaiserstraße mehrere Wohnobjekte mit Farbe. Der entstandene Schaden befindet sich nach einer ersten Schätzung im höheren dreistelligen Bereich. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeistation Norderney unter 04932 - 9298 - 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahren ohne Versicherungsschutz

Am 20.03.2021 stellten Beamte des Polizeikommissariats Norden in der Großen Mühlenstraße in Norden im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass für den Elektro-Scooter des 20-jährigen Fahrzeugführers keine erforderliche Versicherung abgeschlossen wurde. Gegen den 20-jährigen Norder wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei verweist darauf hin, dass für E-Scooter (sog. Elektrokleinstfahrzeuge) eine gültige Versicherung abgeschlossen werden muss. Zudem müssen für die Fahrzeuge eine jeweilige Betriebserlaubnis vorliegen. Wichtig ist auch, dass für Fahrzeugführer, hinsichtlich Alkoholbeeinflussung, die gleichen Regelungen wie für Autofahrer gelten. Zuwiderhandlungen können entsprechende Straf- und Bußgeldverfahren nach sich ziehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell