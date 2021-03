Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 20.03.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten.

Am Samstagmorgen, gegen 07:20 Uhr, kam es in Südbrookmerland (Ortsteil Upende) auf der Tom-Brook-Straße in Höhe der Einmündung Oldeborger Straße zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 23jähriger aus Rechtsupweg mit seinem PKW Audi die Tom-Brook-Straße aus Rtg. Victorbur kommend in Rtg. Rechtsupweg. Bereits an der Einmündung Ostvictorburer Straße überfuhr der Mann eine Verkehrsinsel, hier wurde ein Verkehrszeichen zerstört. Innerhalb der Ortschaft Upende überholte der Audi-Fahrer einen vor ihm fahrenden PKW. Vermutlich schaffte der Mann es nach dem Überholvorgang nicht mehr auf seine Fahrspur einzuscheren und prallte frontal gegen den entgegenkommenden PKW VW eines 46jährigen Aurichers, welcher zuvor von der Oldeborger Straße kommend nach rechts auf die Tom-Brook-Straße in Fahrtrichtung Victorbur abbog. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und durch die eingesetzten Rettungswagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,5 Promille festgestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Beide PKW wurden stark beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen, der Sachschaden wird auf ca. 45.000,-EUR geschätzt. Die Fahrbahn wurde durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Südbrookmerland von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Tom-Brook-Straße zwischen der Einmündung Ostvictorburer Straße und Oldeborger Straße voll gesperrt (ca. 1,5 Stunden). Zeugen des Vorfalles, insbesondere für das Überfahren der Verkehrsinsel, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/6060 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl lohnt nicht

Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Norden steckte sich in der Elektronikabteilung eines Kaufhauses an der Bahnhofstraße ein Smartphone-Ladekabel in seine Jackentasche und passierte den Kassenbereich ohne die Waren zu bezahlen. Ein Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und sprach den Jugendlichen an. Eine Strafanzeige wurde erstattet und ein Hausverbot ausgesprochen.

Verkehrsgeschehen

Autofahrer ohne Führerschein

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Hollweg in Norden stellten Polizeibeamte am späten Freitagvormittag fest, dass ein 30-jähriger Fahrer eines Renault ohne Fahrerlaubnis fuhr. Dem Mann wurde der Führerschein im vergangenen Jahr wegen einer Trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad entzogen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde nun erneut eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Am Freitagnachmittag kam es auf der B210 an der so genannten Phantom-Kreuzung in Wittmund zu einem Auffahrunfall, als ein 24jähriger Auricher mit seinem Pkw abbremsen musste, um ein Abbiegemanöver durchzuführen. Ein 46jähriger Wittmunder erkannte es zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Die beiden Insassen des abbiegenden Fahrzeuges wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 5000,-EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell